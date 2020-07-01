Охрименко: Пока в Украине не будет адекватного прожиточного минимума, зарплаты и пенсии не будут нормальными

Проблема прожиточного минимум существует в Украине уже более 10 лет

Пока в Украине не будет нормального прожиточного минимума, пенсии, выплаты, зарплаты, доплаты будут ненормальные. Потому что прожиточный минимум – это основа.

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Эксперт отметил, что прожить на те деньги, которые государство сегодня декларирует как прожиточный минимум, практически невозможно.

"Проблема прожиточного минимум существует у нас примерно 10 лет. И каждый говорит, что мы исправим. Но мы же видим, что ничего не делается. Но действительно, пока у нас не будет нормального прожиточного минимума, пенсии, выплаты, зарплаты, доплаты будут ненормальные. Потому что прожиточный минимум – это основа", - подчеркнул эксперт.

Вместе с тем Охрименко добавил, что сегодня прожиточный минимум в Украине считается не совсем корректно, поэтому одна из главных задач правительства – привести прожиточный минимум к нормальному показателю.

"Больше ничего не надо. Ни реформ, ничего. Вот только пересчитать прожиточный минимум", - подчеркнул президент Украинского аналитического центра и заметил, что при постепенном увеличению выплат никакой инфляции в стране не будет.

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Как сообщалось, с 1 июля в очередной раз повышается основной социальный стандарт по стране – прожиточный минимум. Так, с 1 июля по 30 ноября этого года прожиточный минимум составит:

общий показатель на одно лицо в расчете на месяц – 2118 грн;

для детей в возрасте до 6 лет – 1859 грн;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2318 грн;

для трудоспособных лиц – 2197 грн;

для лиц, утративших трудоспособность – 1712 грн.

Также с 1 июля в Украине вырастет пособие по безработице, минимальный размер алиментов, "декретные" и другие социальные выплаты.