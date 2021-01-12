Оформление субсидий: Куда обращаться в 2021 году

В Украине изменились условия оформления субсидии Фото из открытых источников

Процедура оформления документов продлится до 10 дней

В Украине с началом января изменились условия оформления субсидии тем гражданам, которые раньше их не получали. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

"Те домохозяйства, которые раньше не пользовались субсидиями, но при росте расходов на коммуналку им сложно оплачивать ЖКУ могут обратиться за оформлением субсидии:

- лично должностному лицу территориальной общины, ЦПАУ а также органу социальной защиты населения в городах областного значения;

- дистанционно через веб-сайт Минсоцполитики;

- заполнив заявление и декларацию и отправив ее по почте в орган социальной защиты населения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, процедура назначения жилищной субсидии и, собственно, информирование заявителя будет занимать до 10 дней. Если будет составляться акт обследования материально-бытовых условий проживания семьи и будет приниматься соответствующее решение комиссией при местных органах власти, то срок будет продлен до 30 дней.

В Минсоцполитики добавили, что с марта 2020 года из-за карантина более 2,7 млн домохозяйств снова получат субсидии. Это произойдет вследствие автоматического переназначения помощи от государства, даже без их обращения в соответствующее учреждение.

К тому же, упрощенную процедуру оформления субсидии сейчас имеют безработные украинцы, которые зарегистрировались в центрах занятости. Также до конца действия карантинных ограничений социальные нормы потребления ими отдельных услуг (газ для приготовления пищи, электроснабжение и водоснабжение) увеличат на 50%.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров расширит социальные гарантии для получателей жилищных субсидий. Проект будет касаться почти 400 тысяч человек, получающих пособие по частичной безработице.