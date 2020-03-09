Обвала гривны не будет: Экономист прогнозирует "мягкую" девальвацию гривны

Алексей Плотников, заслуженный экономист Украины ZIK

Дефолта не будет, уверен Алексей Плотников

Украинская гривна будет обесцениваться, однако обвала не будет – национальная валюта будет девальвировать мягко и постепенно.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил заслуженный экономист Украины Алексей Плотников.

Эксперт убежден, что дефолта в Украине не будет. Алексей Плотников отметил, что ситуация с сотрудничеством Украины с Международным валютным фондом, в целом, не является критической.

Заслуженный экономист Украины объяснил, о чем свидетельствует то, что впервые с 2016 года зафиксировано падение ВВП.

"Это свидетельствует о том, что, с точки зрения прошлого правительства, это были потеряны месяцы, потому что правительство не занималось национальной экономикой – правительство занималось пиаром, ездило на самокате или какие-то инфраструктурные проекты... Но, в принципе, я очень надеюсь на то, что новое правительство несколько изменит акценты, и в нас оживится экономическая ситуация и, по крайней мере, не будет минусовых показателей в ВВП. Я не говорю уже о промышленности, которая падает ужасными темпами", – заявил Алексей Плотников.

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Эксперт спрогнозировал: "Я думаю, что внутренних резервов хватит на такую плавную девальвацию гривны, то есть, у нас не будет обвала гривны, она будет достаточно постепенно девальвировать, мягко девальвировать, но то, что она будет обесцениваться, это понятно".

Напомним, Верховная Рада 4 марта на внеочередном заседании 353 голосами "за" отправила в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Новым премьер-министром Украины стал Денис Шмыгаль.

Верховная Рада 277 голосами проголосовала за новый состав Кабинета Министров во главе с Денисом Шмыгалем.