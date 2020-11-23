Общедомовые счетчики – незаконны: Рева объяснил, за чей счет должны устанавливать индивидуальные приборы учета газа

Андрей Рева Скриншот видео

Закон не предусматривает установку счетчиков для домов, подчеркнул бывший министр

Индивидуальные приборы учета газа в квартирах украинцев должны установить за счет тех компаний, которые поставляют газ.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил министр социальной политики Украины в 2016-2019 годах Андрей Рева.

Бывший член Кабмина подчеркнул, что есть коммунальные услуги, которые граждане потребляют индивидуально, в частности, речь идет о газоснабжении.

"И когда незаконно, подчеркиваю, незаконно, облгазы начали устанавливать счетчики на дома, а почему говорю – незаконно, потому что есть закон о коммерческом учете природного газа, и он не предусматривает установку счетчиков, о которых говорится. Зато, когда мы говорим о потреблении газа, закон предусматривал установку газовых счетчиков для всех потребителей за счет средств тех, кто поставляет газ", – сказал Андрей Рева.

По его словам, если облгаз поставляет газ потребителям, то он и должен установить приборы учета.

"Когда облгаз или газсбыт продает вам газ, то он и должен установить прибор учета и обслуживать его для того, чтобы мы могли увидеть и платить по этому счетчику. Беда в том, что потребители, которые используют газ исключительно для приготовления пищи, - наибольший процент тех потребителей, которые имеют газ, у них нет счетчиков. Более того, в тарифе на газ была заложена установка этих счетчиков, но облгазы этого не делали", – отметил бывший министр.

Андрей Рева напомнил, что ранее происходила борьба между облгазами и правительством: чиновники занижали нормы газа, чтобы побудить облгазы устанавливать счетчики, но облгазы оспаривали эти нормы в судах и требовали их повышения. Он отметил, что облгазы, имея поддержку в ВРУ, начали устанавливать так называемые коллективные счетчики газа.

Напомним, в Украине за октябрь количество домохозяйств, имеющих долги за потребленный газ, выросло до 60 процентов по сравнению с предыдущими периодами.

Как сообщали, цена на природный газ для населения в ноябре повысилась еще на 35%.