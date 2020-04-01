Обещания правительства о доплате пенсионерам имеют виртуальный характер, – Розенко

Вероятно, пенсионеры получат единовременную доплату к пенсиям в конце апреля

Обещания о доплате пенсионерам , которые сегодня прозвучали на заседании правительства, имеют виртуальный характер.

Об этом в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK заявил вице-премьер-министр Украины в 2016-2019 годах Павел Розенко.

Бывший чиновник считает, что украинские пенсионеры не получат по тысяче гривен с 1 апреля, поскольку 30 марта народные депутаты не поддержали изменения в государственный бюджет.

"То, что сегодня прозвучало на заседании правительства, имеет виртуальный характер. Эти все обещания мы слышали. Но самое главное обещание, которое должна была наступить сегодня, 1 апреля, – это тысяча гривен, которую пенсионеры должны были получить. Вот 1 апреля, но пенсионеры не получают помощь, потому что вовремя не были внесены изменения в государственный бюджет Украины", – отметил Павел Розенко.

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в то же Время он рассказал, что правительство имеет все необходимые полномочия, чтобы выплатить пенсионерам дополнительные средства.

"Не забывайте, что пенсии людям начинают платить с 3 апреля. Поэтому с 3 по 15 апреля уже все пенсионеры получат пенсии. Вопрос в том, что эту выплату Владимир Зеленский как президент Украины проанонсировал еще месяц назад. За месяц можно было 10 раз решить этот вопрос на уровне Верховной Рады, Кабмина. Более того, Кабинет Министров имеет возможность так переформатировать бюджет Пенсионного фонда, чтобы сделать какие-либо выплаты ранее", – сказал Розенко и добавил, что, скорее всего, пенсионеры получат единовременную доплату к пенсиям в конце апреля.

"Но пенсионерам эта тысяча нужна была еще месяц назад", – подытожил Павел Розенко.

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Как сообщалось, 30 марта на внеочередном заседании Верховной Рады парламентарии не поддержали предложенные Кабинетом министров изменения в государственный бюджет.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что с 1 мая правительство начнет индексацию пенсий гражданам страны. А с 1 апреля Кабмин будет готов выплатить дополнительную тысячу гривен тем пенсионерам, которые имеют пенсию меньше 5 тысяч гривен.

Также на своем заседании 1 апреля правительство поддержал социальные инициативы президента, направленные на защиту пенсионеров и других уязвимых слоев населения в связи’связи с глобальным кризисом, вызванной распространением COVID-19.