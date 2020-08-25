Нынешняя модель экономики не прокормит такое количество людей: Эксперт отметил необходимость изменения экономического вектора Украины

Телеканал ZIK

Если Украина будет дальше идти по этой тенденции, то будет происходить депопуляция и демографический кризис

Украине необходимо изменить вектор экономического развития, потому что такая структура экономики столько людей не прокормит.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил экономист Виктор Скаршевский.

Эксперт отметил, что украинская экономика ранее была ориентирована на страны Советского Союза, а особенно – на Россию, поэтому после распада СССР обвала было не избежать.

В то же время экономист обратил внимание на то, что за время независимости Украина фактически потеряла свой экономический потенциал, ничего нового не было построено и придумано даже в системе ЖКХ.

Более того, добавил Скаршевский, сейчас Украина подошла к той точке, что держава превратилась в сырьевой придаток.

"Если мы дальше будем идти по этой тенденции, то будет происходить депопуляция, демографический кризис, потому что такая структура экономики столько людей не прокормит и для такой структуры не нужно такое количество людей. Поэтому, если мы не изменим вектор экономического развития на инновационно-индустриальный, если государство активно не включится, как это было во всех странах, которые из бедных становились богатыми, если не будет защиты национального производителя, активного продвижения украинских товаров на внешних рынках, то ничего хорошего из Украины не будет", – подчеркнул экономист Виктор Скаршевский.

Напомним, народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что президент Владимир Зеленский вместе со своими "слугами" за 1,2 млрд евро продал иностранцам остатки украинской независимости.

Добавим, что на заседании 25 августа Верховная Рада приняла закон О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским Союзом и кредитного соглашения между Украиной и ЕС относительно предоставления нашей стране макрофинансовой помощи от Евросоюза в сумме до 1,2 млрд евро.