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Новый глава НБУ планирует пересмотреть эффективность "кредитных каникул"

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко Сайт Кирилла Шевченко

Также Шевченко хочет продолжать снижение учетной ставки

Новый председатель Национального банка Кирилл Шевченко заявил о намерениях  продолжать политику снижения учетной ставки, а также о необходимости пересмотреть программу "кредитных каникул". Об этом он рассказал во время официального представления на посту президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Укринформ.

"НБУ должен продолжать политику снижения учетной ставки, которая приведет к удешевлению кредитов для конечных потребителей. Надо пересмотреть эффективность "кредитных каникул", ведь в условиях роста неплатежей по кредитам у банков связаны руки в части выдачи большей части доступных кредитов", - сказал Шевченко и добавил, что это позволит предприятиям реального сектора получить кредитную поддержку.

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По словам главы НБУ, нужно помочь сбалансировать портфели банков. В частности, с одной стороны, необходимо усилить работу по снижению доли проблемных кредитов в системе и улучшения кредитных портфелей банков, с другой – ограничить использование долгосрочных ценных бумаг, которые банки покупают, используя свободную ликвидность вместо кредитования предприятий.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский официально представил Кирилла Шевченко на посту председателя Национального банка и заявил, что новый глава НБУ является "именно тем профессионалом, которого требует и НБУ, и экономика, и вся Украина". 

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