Новогодний стол - 2021: За какие товары украинцам придется заплатить больше

В этом году новогодний стол подорожает почти на 6% Фото из открытых источников

Стоимость икры на мировом рынке выросла на 20%

Новогодний стол в этом году обойдется украинцам дороже на 5,7%, в частности, больше всего придется заплатить за мясо и икру. Об этом сообщил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире "24 канала".

"Формируя бюджет на праздничный стол и расходы на подарки, необходимо помнить о жестком локдауне, который правительство утвердило с 8 по 24 января", – отметил Пендзин.

По его словам, есть лидеры среди продуктов, рост цен которых вряд ли уменьшится к Новому году. Это касается гречки, масла и сахара. Однако овощи, в частности те, что входят в борщевой набор, упадут в цене по сравнению с 2019 годом на 10-12%.

Что касается новогоднего стола, то существенно повысились цены на икру. Причиной этого экономист назвал уменьшение вылова осетровых в этом году. Таким образом, на мировом рынке цена на икру поднялась на 20%.

Кроме этого, выросли в цене сало, мясо и молоко. Цитрусовые подорожали примерно на 2 гривни за килограмм.

В то же время рост стоимости импортных продуктов перед Новым годом эксперт не прогнозирует. По его словам, украинские импортеры уже заложили все валютные риски в цену товара.

Напомним, недавно в Гослесагентстве рассказали, сколько будут стоить в этом году елки в государственных лесхозах и как выбрать легальное новогоднее дерево.