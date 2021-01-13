НКРЭКУ проверит всех газопоставщиков, у которых самые высокие тарифы на распределение газа, - Шмыгаль

По словам главы Кабмина, правительство хочет выйти на системное и сбалансированное решение

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг начинает тщательную проверку всех газопоставщиков, имеющих самые высокие тарифы на распределение газа. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Тelegram.



"Мы хотим выйти на системное и сбалансированное решение. Особенно проблемной сейчас является ситуация в населенных пунктах, где функционируют малые операторы ГРМ, которые обслуживают небольшое количество потребителей. Этот вопрос также должен быть решен в ближайшее время", - отметил глава правительства.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения. Тогда в Минэнергетики представили план по постепенному снижению тарифов на газ.