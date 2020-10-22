Никто не знает, сколько денег нужно для восстановления Донбасса, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Ранее сообщалось, что свободную экономическую зону планируют ввести только на подконтрольной Украине территории

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто не знает, сколько денег нужно для восстановления Донбасса. Об этом в интервью украинским каналам рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Никто не знает, я говорю правду, 10, 20 или 50 млрд долл. надо, чтобы поднять временно оккупированную территорию Донбасса. Мы не знаем обо всех предприятиях. У нас есть данные от разведки и тому подобное, о чем я не хочу говорить подробно, потому что не имею права.

Но то, что я знаю, что мы не понимаем полностью эту цифру: сколько вывезено заводов, фабрик, распилено на металл, что там с шахтами, которые затоплены, какая там в целом ситуация, что там с медициной.

Поэтому мы не знаем, сколько миллиардов нужно будет, чтобы восстановить Донбасс. Никто этого не знает. Кто говорит, что знает, — это ложь", — заявил Зеленский.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что введение свободной экономической зоны на Донбассе будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению вооруженного конфликта.