Никакого пересмотра политики тарифообразования при этой власти не будет: Экономист назвал основные аргументы

Телеканал ZIK

Экономический аналитик прогнозирует, что цена на электроэнергию весной вырастет на 2,5 раза

Никакого пересмотра политики тарифообразование на газ и электроэнергию при этой власти не будет, потому что Украина подписала ассоциацию с ЕС и меморандум с МВФ, где четко указано, что цена должна быть рыночная.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил экономический аналитик Виктор Скаршевский.

"Никакого пересмотра политики тарифообразования на газ, электроэнергию при этой власти не будет. Могу привести аргументы. Во-первых, у нас есть подписанная ассоциация с Евросоюзом. Там четко написано, что все должно быть рыночным. У нас есть подписанный меморандум с МВФ. И украинская власть сейчас ставит все на кон, чтобы получить очередные кредитные подачки от МВФ. Там также все расписано, что никакого пересмотра не будет, все будет определять рынок", – отметил Виктор Скаршевский.

По словам эксперта, в дальнейшем это приведет к еще большему подорожанию тарифов на газ и свет.

"Мы уже говорили, что подняли тариф на электроэнергию. Так вот я прогнозирую, что с 1 апреля будет дальнейшее подорожание цены на электроэнергию. Потому что этот тариф – 1, 68 грн., действует до 31 марта. С 1 апреля будет подорожание. Об этом говорили и официальные представители власти, что повышение будет в 2,5 раза. Это то, к чему надо готовиться населению", – акцентировал гость ток-шоу.

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Напомним, Кабинет министров Украины на своем заседании в понедельник, 28 декабря, отменил льготный тариф на электроэнергию установлен на уровне 90 копеек за кВт/ч для населения на первые 100 кВт/ч и установил с 1 января 2021 года фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт.ч.

Как сообщали, газоснабжающая компания "Нафтогаз" обнародовала новую цену на газ для бытовых клиентов так, в январе она увеличится на 14% по сравнению с декабрем (6,33 грн). В январе 2021 года цена на природный газ для бытовых клиентов будет на уровне 7,22 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).