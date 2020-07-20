Никаких задержек не будет, - Шевченко о траншах МВФ и Всемирного банка

Председатель правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко Пресс-служба "Укргазбанка"

По его словам, сейчас продолжаются консультации со Всемирным банком

Новый председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко заверил, что Международный валютный фонд и Мировой банк не будут задерживать дальнейшие транши. Об этом он рассказал во время брифинга в НБУ, сообщает "РБК-Украина".

"И именно поэтому я определил своим приоритетом - это сотрудничество с МВФ, Всемирным банком и другими международными финансовыми организациями", - подчеркнул руководитель Нацбанка.

Кроме этого, отвечая на вопрос о задержке кредита от Всемирного банка, Шевченко отметил, что сейчас продолжаются консультации.

"Я могу сказать, что со Всемирным банком мы находимся на стадии консультаций. То есть о задержке на сегодняшний день я не знаю", - добавил глава НБУ.

Напомним, в понедельник, 20 июля, президент Владимир Зеленский официально представил Кирилла Шевченко на посту председателя Национального банка и заявил, что новый глава НБУ является "именно тем профессионалом, которого требует и НБУ, и экономика, и вся Украина".