live
Новости » Экономика Читати новину українською

Независимость НБУ является условием предоставления 1,2 миллиарда евро кредита, - Еврокомиссия

Соблюдение независимости регулятора является требованием всех программ МВФ

Независимость Национального банка Украины является общим условием Евросоюза для предоставления 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине.  Об этом заявил представитель Еврокомиссии, передает DW.

"Переговоры о конкретных политических мерах в рамках программы макрофинансовой помощи для Украины продолжаются. В проекте меморандума о взаимопонимании, который сейчас согласовывают, содержится общее требование преданности украинской власти независимости центрального банка", - заявили в Еврокомиссии.

В Брюсселе напомнили, что соблюдение независимости регулятора является требованием всех программ МВФ.

Евросоюз выделяет макрофинансовую помощь только тем странам, которые имеют действующую программу с Международным валютным фондом, напоминает издание.

"Еврокомиссия ждет результатов оценки ситуации со стороны МВФ", - добавил спикер.

Новости по теме: Глава Минфина не видит оснований для падения гривни из-за отставки Смолия

Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке. По его словам, он сделал это, поскольку в течение длительного времени на Национальный банк осуществляется систематическое политическое давление.

На следующий день постановление под номером №3772 было внесено в Верховную Раду.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В МОН объяснили, как устроить детей в школу В Украине разрешили проведение ВНО с 25 июня по 17 июля, - Мандзий ВНО-2020 на фоне пандемии: Отменить нельзя провести – почему МОН до сих пор не решило Мандзий: ВНО должно пройти, его ни при каких обстоятельствах нельзя отменить
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Вторая волна COVID-19. Наводнение. Экономика. Свобода слова | 25.06.20
Скандальный законопроект
Мера пресечения Порошенко. Отдых Лещенко. Отставка Шмыгаля? | Ток-шоу
Ответственность Третьяковой. Порошенко в суде. Социальное обеспечение | Ток-шоу
Порошенко на допрос. Партия Клитиной. Зависимость от МВФ. Языковые скандалы | Ток-шоу
Амбициозные заявления Клитиной. Извинения Третьяковой. Рейтинг