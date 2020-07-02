Независимость НБУ является условием предоставления 1,2 миллиарда евро кредита, - Еврокомиссия

Соблюдение независимости регулятора является требованием всех программ МВФ

Независимость Национального банка Украины является общим условием Евросоюза для предоставления 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине. Об этом заявил представитель Еврокомиссии, передает DW .

"Переговоры о конкретных политических мерах в рамках программы макрофинансовой помощи для Украины продолжаются. В проекте меморандума о взаимопонимании, который сейчас согласовывают, содержится общее требование преданности украинской власти независимости центрального банка", - заявили в Еврокомиссии.

В Брюсселе напомнили, что соблюдение независимости регулятора является требованием всех программ МВФ.

Евросоюз выделяет макрофинансовую помощь только тем странам, которые имеют действующую программу с Международным валютным фондом, напоминает издание.

"Еврокомиссия ждет результатов оценки ситуации со стороны МВФ", - добавил спикер.

Новости по теме: Глава Минфина не видит оснований для падения гривни из-за отставки Смолия

Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке. По его словам, он сделал это, поскольку в течение длительного времени на Национальный банк осуществляется систематическое политическое давление.

На следующий день постановление под номером №3772 было внесено в Верховную Раду.