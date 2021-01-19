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Нет профессионального комплексного подхода к тарифам, поэтому долги будут нарастать, – Плачков

Сейчас в энергетическом секторе долгов – на 100 миллиардов гривен, говорит эксперт

Из-за отсутствия профессионального комплексного подхода к тарифам на жилищно-коммунальные услуги в Украине долги будут увеличиваться.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил глава совета Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков.

Эксперт отметил, что задолженность за жилищно-коммунальные услуги в Украине постоянно накапливалась, и сейчас в энергетическом секторе долгов ориентировочно на 100 миллиардов гривен.

"И то, что правительство под давлением протестов уменьшает цену на газ для населения до 6,99 и транспортировку - 1,79, это не распространяется на теплокоммунэнерго. Они будут продолжать покупать газ по высокой цене. Действительно, долги теплокоммунэнерго перед поставщиком газа будут расти", – отметил он.

Иван Плачков констатировал, что ситуация с тарифами запутанная, к ним применяют гибридный подход – и ручное, и рыночное регулирование, но не учтены все нюансы. Он напомнил, что Украина газифицирована на 70%, и риторически поинтересовался, что будет с тарифами для тех потребителей, которые используют для отопления электроэнергию.

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"Мы не видим профессионального комплексного подхода к формированию тарифной политики, и поэтому у нас долги будут нарастать, затем будут банкротства, потом будет, вы помните, как президент в Смеле, непосредственно Порошенко, открывал поставку газа", – сказал Иван Плачков.

Напомним, 18 января Кабинет министров Украины собрался на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос снижения цены на газ для населения.

Как сообщали, Кабинет министров Украины 18 января принял решение, которым устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ожидает от НКРЭКУ установления предельного тарифа на распределение газа не выше, чем 1,75 грн/куб.

Также Денис Шмыгаль заверил, что правительство в ближайшее время одобрит механизм, предусматривающий прямые выплаты людям, у которых установлено электрическое отопление.

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