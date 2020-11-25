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Нет никакой помощи ЕБРР для "ковидного" фонда – это обман и профанация, – Дубинский

Александр Дубинский Фото из открытых источников

Деньги "падают" на общий счет, отметил нардеп

Кредит, который якобы используется для поддержки Фонда по борьбе с коронавирусом, – это обман и профанация.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Дубинский.

Парламентарий, комментируя информацию относительно кредита Европейского банка и реконструкции для наполнения фонда по борьбе с коронавирусом, отметил, что кредитные средства поступают на общий счет, и дальше не известно, на что именно они используются.

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"Нет никакой помощи ЕБРР для "ковидного" фонда, потому что кредит, который используется для поддержки "ковидного" фонда, - это все обман и профанация. Почему? Потому что любые деньги, которые поступают в госказну в виде кредита, займа, сборов налогов, таможенных пошлин, они "падают" на общий счет. А дальше вы не знаете, на что они используются. Поэтому предлог может быть - привлечение кредита для поддержки расходов "ковидного" фонда, а на самом деле эти деньги будут расходоваться на выплату социальных стипендий, гарантий, помощи, пенсий, врачам и просто расходов, которые должно нести государство по защищенным статьям бюджета. То есть зарплаты бюджетникам плюс пенсии, а все остальное - профанация", – подчеркнул нардеп.

Напомним, ранее в Министерстве социальной политики рассказали, что из Фонда борьбы с коронавирусом выделили свыше 233 млн гривен, чтобы обеспечить выплаты компенсаций медицинским работникам из-за COVID-19.

Также добавим, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков накануне заявил, что законопроект о госбюджете на следующий год не предусматривает направления средств на создание и финансирование в государстве отдельного фонда для борьбы с COVID-19.

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