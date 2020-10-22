Необходимо срочно пересматривать санкционный список, - Марчевский

Артем Марчевский Фото из открытых источников

Украине необходимо пересматривать санкционный список. Об этом в эфире телеканала "ZІК" заявил руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский.

Политик считает, что государство должно придерживаться экономического прагматизма и возобновлять торговлю с Российской Федерацией.

"Исторически сложилось, что наше производство ориентировано на внутренний рынок Советского Союза. После распада СССР основной частью территорий является Россия. И Россия, даже после всех санкций и событий - второй по величине наш торговый партнёр. Товарооборот у нас колоссальный. РФ - самое популярное направление железной дороги, что бы кто не говорил. Наши граждане ездят туда на работу, точно так же, как и в Польшу, к сожалению. Потому что Украина не способна дать им достаточное количество рабочих мест и создать условия. Необходимо пересматривать санкционный список. Мы с вами видим систематически ежегодное падение производственного потенциала, видим постоянное ухудшение экономики. Каждый из нас ощущает это на себе. Господин Медведчук, благодаря своим личным отношениям с руководством РФ, договорился о первом этапе снятия санкций с первых предприятий. Это даст рабочие места, какой-то минимальный толчок для реанимации экономики Украины. Мы должны последовать примеру и восстанавливать экономику страны", - заявил Марчевский.