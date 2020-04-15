Нефедов назначил себе и замам премии в 600% от размера оклада

Максим Нефедов из открытых источников

Нефедов сослался на "интенсивность труда" и "выполнение особо важной работы"

Руководитель государственной таможни Максим Нефедов назначил себе и своим заместителям невероятные надбавки в размере 600% оклада. Соответствующими документами поделилось Министерство финансов в ответ на запрос "Украинских новостей".

Как сообщается, Максим Нефедов 16 января обратился в Минфин с письмом, в котором он попросил согласовать премии по 300% оклада за "интенсивность труда" и еще по 300% оклада за "выполнение особо важной работы" себе и своим заместителям, Роберту Зелди, Сергею Петухову и Денису Шендрику, "задним числом" (с 1 января). При этом, Нефедов ссылался на Положение о применении стимулирующих выплат государственным служащим.

Министерство финансов Украины согласовало эти начисления, уточнив, что выплаты должны осуществляться за счет "экономии фонда оплаты труда" сотрудников Государственной таможенной службы Украины. При этом, судя по письму Минфина, согласование проходило с трудом и довольно длительное время. Так, на кодировке документа значится дата отправки согласования в Гостаможслужбу - 27 февраля 2020 года.

Таким образом Министерство финансов одобрило надбавки за три дня с конца февраля по 1 марта - уже весной решение о премиях было приостановлено. В документах ведомства нет информации о том, начислялись ли надбавки Нефедову и его замам с 1 января по 27 февраля, либо они были пересчитаны задним числом в период после выхода согласования из министерства.

Украинская правда

Украинская правда

Украинская правда

Ранее сообщалось, что НАБУ по требованию Высшего антикоррупционного суда открыло дело о возможной коррупции председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова.