Недра являются собственностью народа: Цена за газ должна включать только расходы за добычу и транспортировку, - нардеп Кузьмин

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Газ, который заложен в земле, - собственность украинского народа, поэтому компания, которая его добывает, должна платить украинцам

Стоимость газа для населения должна включать только расходы на добычу газа и транспортировку его в квартиры и дома, ведь все, что есть в земле, принадлежит по Конституции народу Украины.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины, фракция "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин.

Политик отметил, что Конституция Украины прямо закрепляет за народом Украины право на землю и все, что в ней находится. Следовательно, это означает, что газ и вода принадлежит каждому украинцу.

"И если этот газ добывают, то ли государственная компания, то ли частная, она добывает наш с вами газ и должна нам его отдать. Если мы захотим, чтобы она с газовой вышки нам его продала, пусть продает, но платит нам долю. Вот такой должна быть схема работы газовой компании. Поэтому другими словами, стоимость газа для нас должна рассчитываться из расходов на добычу газа и транспортировку в наши квартиры. Вот это стоимость нашего с вами газа", - рассказал Ренат Кузьмин.

В частности, продолжил политик, стоимость газа в Украине должна составлять 30-40 долларов. В то время, как украинцам сегодня продают его по европейским ценам – по 300-500 долларов.

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"Почему это вдруг? Это же наше! Это то же самое, что к нам пришел сосед, обул наши сапоги, а потом нам их продал. И мы это позволяем, мы считаем, что это нормально. Но это наше имущество!" – акцентировал Кузьмин и добавил, что ситуация с поставками украинцам воды идентична – стоимость воды должна включать только доставку и очистку.

"А почему мы платим за это? А почему мы платим за тепло такие баснословные суммы? Я напомню, что тарифы выросли в 12 раз! Можно с ума сойти от таких цен!" - подытожил политик.

Напомним, Верховная Рада приняла в повторном втором чтении 240 голосами законопроект №2458, согласно которому в Украине введут абонплату на все коммунальные услуги, кроме электроэнергии.

Как сообщали, Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, 25 ноября одобрила проекты постановлений об установлении новых тарифов для облгазов на доставку газа.

Согласно сообщению, уменьшение стоимости доставки произойдет лишь у двух операторов, а в 20 компаниях предлагают поднять тариф в среднем на 80%.

Добавим, советник заместителя председателя КГГА и представитель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что со следующего года в стране стоимость коммунальных услуг увеличится на 20-30%. В частности, в зависимости от сезона придется платить на 200-700 грн больше.