Недофинансирование расходной части бюджета в этом году достигнет 20%, - аналитик

Виктор Скаршевский Скриншот видео

В прошлые годы недофинансирование составляло 7-8%, отметил Виктор Скаршевский

Недофинансирование расходной части государственного бюджета, которое в прошлые годы составляло 7-8%, в этом году достигнет 14-20%.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил экономический аналитик Виктор Скаршевский.

Гость студии напомнил, что бюджетное планирование в Украине должно было быть на три года, однако в связи с пандемией и карантином это отменили.

"Что касается, сколько денег не хватает, то в этом году дефицит бюджета, запланированный на 2020 год, - 298 миллиардов гривен, а в следующем году будет чуть меньше. Я уже посмотрел по тем цифрам, которые были озвучены, - где-то 250-260 миллиардов гривен. Но это не страшно. Почему не страшно? Потому что такого дефицита бюджета фактически не будет по одной простой причине - по результатам выполнения восьми месяцев этого года, январь-август, государственного бюджета, расходная часть недофинансирована на 93 миллиарда гривен по объективно-субъективным причинам. Объективные - там чуть сэкономили на обслуживании внешнего долга, потому что курс закладывали больше, чем он есть фактически. А субъективно - то, что медицина недофинансируется очень сильно через Национальную службу здоровья. Мы говорили, сколько уже проблем есть, деньги вроде как бы в бюджете предусмотрены, но они просто не расходуются", – заявил Виктор Скаршевский.

Аналитик резюмировал: "Поэтому будет, как обычно, как в прошлые годы, будет недофинансирование расходной части, только если в прошлые года это было где-то 7-8%, то в этом году это будет 14-15, а то и до 20%".

Как сообщали, спикер парламента Дмитрий Разумков надеется, что в этом году Верховная Рада Украины сможет вовремя принять Госбюджет-2021. Вместе с тем парламентарий отметил, что среди вызовов, которые стоят перед ВРУ, – вторая волна коронавируса.

Добавим, представитель правительства в парламенте Василий Мокан заявил, что Кабинет министров Украины подаст проект государственного бюджета на 2021 год в Верховную Раду в установленный законодательством срок.