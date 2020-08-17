Неделя началась с укрепления гривни: Курсы валют от НБУ

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Доллар подешевел на 6 коп., евро - на 11 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 17 августа доллар составляет 27,34 грн, евро - 32,30 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,373 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара уменьшился на 6 коп. Евро подешевел на 11 коп.

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Ранее сообщалось, что Национальный банк ухудшил прогноз безработицы на 2020 год и ожидает, что он достигнет 10%, а не 9,5%, как говорилось ранее.