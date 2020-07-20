Неделя началась с удешевления гривни: Курсы валют от НБУ

Доллары США. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Доллар подорожал на 8 коп., евро - на 12 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 20 июля доллар составляет 27,36 грн, евро - 31,25 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,381 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара увеличился на 8 коп. Евро подорожал на 12 коп.

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Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко заверил, что новоназначенный глава Нацбанка Кирилл Шевченко является профессиональным банкиром и незаангажированным, на него никто не будет влиять.