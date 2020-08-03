Неделя началась с незначительного ослабления доллара и значительного усиления евро: Курсы валют от НБУ

Курс валют это не самостоятельный показатель, а всего лишь деталь, чрезвычайно сложного механизма экономики стран Фото из открытых источников

Доллар подешевел на 1 коп., евро подорожал на 23 коп.

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 3 августа доллар составляет 27,67 грн, евро - 32,78 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,373 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара снизился на 1 коп. Евро подорожал на 23 коп.

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Ранее сообщалось, что с начала этого года наличность в обращении выросла на 14,4% по сравнению с ее уменьшением на 1,6% за аналогичный период прошлого года.