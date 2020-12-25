Небольшой, но будет: Зеленский ожидает в 2021 году подъем в экономике

Владимир Зеленский Фокус

По словам президента, в 2021 году "людям будет легче"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2021 году "людям будет легче". По его словам, ожидается подъем в экономике, "небольшой, но будет". Об этом он сказал в интервью изданию "Фокус".

"Этот високосный год был непростой, он всегда сложнее, жестче. Относительно нового года, для начала надо уточнить, для кого он будет тяжелым. Для меня он будет таким же, как 2020-й, возможно, даже тяжелее. Все зависит, сколько будет вызовов.

Для людей, полагаю, будет легче. Идет символический год - год 30-летия нашей независимости, это подъем духа, есть чем гордиться. Считаю, что мы сделаем большой праздник, у нас много идей. Думаю, что приедет много иностранных лидеров, которые уважают Украину.

Мы научились бороться с коронавирусом. Поэтому, думаю, людям будет легче. Обидно, что люди уже не так боятся и иногда не надевают маски. С другой стороны, замечательно, что они не боятся и психологически им легче.

Экономически также будет легче. Ожидается подъем в экономике, небольшой, но будет", - рассказал Владимир Зеленский.

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Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко в среднесрочной перспективе Министерство финансов будет работать над постепенным снижением дефицита бюджета до 4-4, 5% ВВП в 2022 году и до 3-3,5% ВВП в 2023 году.