Не трогайте святое! - Войцицкая о налогообложении заробитчан

Виктория Войцицкая Скріншот із відео

Политик назвала другие источники поступления средств в государственный бюджет

Трогать деньги, которые так тяжело заработаны украинцами, которые едут на заработки не от хорошей жизни, не надо.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины предыдущего созыва Виктория Войцицкая.

Гостья ток-шоу, комментируя заявление главы Государственной налоговой службы Алексея Любченко, что из всех доходов, которые поступают от заробитчан, должны быть уплачены налоги, отметила, что трогать деньги, которые так тяжело заработаны людьми, не надо.

"Не трогайте святое! Эти люди не от хорошей жизни ищут себе возможности заработать легально копеечку за рубежом", – сказала Виктория Войцицкая.

Гостья ток-шоу продолжила: "Когда мы с вами говорим о том, что правительство решило залатать дыры в бюджете за счет наших заробитчан, то у меня возникает вопрос, а что произошло с тем вдохновением, которое было, как нам рассказывали о 100 млрд грн, которые мы недополучаем с таможни?".

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Именно эти средства, подчеркнула бывший народный депутат, стали бы одним из источников наполнения бюджета. Кроме того, говорит она, в Украине есть немало олигархов, которые бесстыдно выводят средства из страны через оффшорные зоны. Притом прибыли показывают минимальные или отрицательные, а потом покупают имения за границей, заявила Виктория Войцицкая.

Напомним, в мае в НБУ прогнозировали, что в 2020 году переводы заробитчан в Украину составят 10 млрд долларов, что на 2 млрд долларов меньше, чем в прошлом году.

Добавим, министр экономики Украины (1997-1998 гг.) Виктор Суслов заявлял, что украинская власть, которая призвала заробитчан вернуться и обещала новые рабочие места, по факту ни одного рабочего места не создала.