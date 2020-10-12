Не бывает просто "дырки" в Пенсионном фонде - там чья-то фамилия обязательно прячется, - Кацман

Политический эксперт и заслуженный журналист Украины Владимир Кацман Скриншот видео

Пенсия - это отложенная зарплата, подчеркнул эксперт

Пенсия - это не помощь или социальная услуга, а отложенная часть зарплаты, и если кто-то ее забирает, он является нарушителем, который забирает частную собственность.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Владимир Кацман отметил, что действующий, 18-й премьер-министр Украины Денис Шмыгаль принял Пенсионный фонд с огромной "дырой", которая только в этом году увеличилась на 17 млрд грн.

"И каждый год, и каждый премьер принимает это без единого аудита! Не бывает просто дыры в Пенсионном фонде, там чья-то фамилия обязательно прячется в этой дыре", - убежден Владимир Кацман.

Гость ток-шоу отметил, что пенсия – это не помощь государства или социальная услуга, это – отложенная часть зарплаты человека, который работал. Владимир Кацман акцентировал, что государство обязано не просто выплачивать пенсию, но и предоставлять пенсионеру ряд услуг за те средства, которые этот человек отдававал Пенсионному фонду.

"Объясните премьеру, что это деньги - отложенная зарплата, а значит, это собственность людей, налогоплательщиков, и если кто-то отнимает ее или говорит, что не будет обратно никакого возврата, это нарушитель, который отнимает частную собственность, это Конституцию нарушают", - сказал Владимир Кацман.

А вот для того, чтобы вместо солидарной пенсионной системы ввести накопительную, говорит эксперт, необходимо, чтобы в Украине работали страховые компании с большими капиталами, а для этого необходимы серьезные реформы.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время Социального форума Совета ООН по правам человека заявила, что пенсию в размере ниже или на уровне черты монетарной бедности получают около 80% украинских пенсионеров.

Ранее Всемирный банк прогнозировал рост уровня бедности в Украине к концу 2020 года до 2,3%.