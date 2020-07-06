НБУ выиграл апелляцию в деле против экс-главы ЕБРР в Украине

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Решение об отказе в согласовании Аджунера было принято в августе 2019 года

Шестой апелляционный административный суд полностью удовлетворил апелляционную жалобу Национального банка, подтвердив таким образом законность решения регулятора об отказе Шевки Аджунеру в согласовании на должность председателя наблюдательного совета "Ощадбанка". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, 18 февраля Окружной административный суд города Киева по иску Аджунера отменил решение Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ об отказе в согласовании его кандидатуры на должность председателя наблюдательного совета "Ощадбанка".

Как отмечается, это решение суд апелляционной инстанции отменил 2 июля. В Нацбанке также отметили, что имели законные основания для отказа Шевки Аджунеру. В частности, это касается несоответствия критериям профессиональной пригодности, а именно наличие у Аджунера конфликта интересов и ненадлежащее исполнение им обязанностей председателя наблюдательного совета.

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Напомним, ранее стало известно, что Совет Национального банка воздержался от переизбрания Олега Чурия на пост заместителя главы НБУ.