НБУ вводит в обращение памятную монету, посвященную крымскотатарскому летчику-асу
Монету номиналом две гривны будут вводить в обращение с 7 октября
Национальный банк Украины вводит в обращение памятную монету, посвященную 100-летию со дня рождения одного из самых известных военных летчиков-асов времен Второй мировой войны, испытателю, национальному герою крымскотатарского народа – Ахмету-Хану Султану. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Согласно сообщению, дважды Герой Советского Союза Амет-Хан Султан совершил 603 боевых вылета, лично сбил 30 (один с применением воздушного тарана) и в составе группы – 19 самолетов врага. С 1946 года – летчик-испытатель, на счету которого более 100 типов самолетов.
Что касается дизайна монеты, то на аверсе размещены: вверху – малый Государственный Герб Украины, под которым надпись УКРАИНА; стилизованная композиция, символизирующая динамику воздушного боя – самолет времен Второй мировой войны, под которым зеркальный абрис сбитого вражеского самолета; внизу надписи: 2/ГРИВНЫ/2020; логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (внизу слева).
На реверсе памятной монеты на зеркальном фоне изображен портрет Амета-Хана Султана (слева); надписи: АМЕТ-ХАН СУЛТАН (полукругом вверху справа), 1920-1971 (над символическим изображением прибора самолета).
Как отмечается, над созданием монеты работали художники Владимир Таран, Александр Харук и Сергей Харук, а также скульптор Владимир Атаманчук.
Напомним, недавно Национальный банк Украины разрешил открывать банковский счет с цифровым паспортом в приложении "Дия".