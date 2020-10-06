НБУ вводит в обращение памятную монету, посвященную крымскотатарскому летчику-асу

Монету номиналом две гривны будут вводить в обращение с 7 октября

Здание Нацбанка Украины Фото - НБУ

Национальный банк Украины вводит в обращение памятную монету, посвященную 100-летию со дня рождения одного из самых известных военных летчиков-асов времен Второй мировой войны, испытателю, национальному герою крымскотатарского народа – Ахмету-Хану Султану. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, дважды Герой Советского Союза Амет-Хан Султан совершил 603 боевых вылета, лично сбил 30 (один с применением воздушного тарана) и в составе группы – 19 самолетов врага. С 1946 года – летчик-испытатель, на счету которого более 100 типов самолетов.

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Что касается дизайна монеты, то на аверсе размещены: вверху – малый Государственный Герб Украины, под которым надпись УКРАИНА; стилизованная композиция, символизирующая динамику воздушного боя – самолет времен Второй мировой войны, под которым зеркальный абрис сбитого вражеского самолета; внизу надписи: 2/ГРИВНЫ/2020; логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (внизу слева).

На реверсе памятной монеты на зеркальном фоне изображен портрет Амета-Хана Султана (слева); надписи: АМЕТ-ХАН СУЛТАН (полукругом вверху справа), 1920-1971 (над символическим изображением прибора самолета).

Памятная монета, посвященная Амету-Хану Султану Национальный банк Украины

Как отмечается, над созданием монеты работали художники Владимир Таран, Александр Харук и Сергей Харук, а также скульптор Владимир Атаманчук.

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Напомним, недавно Национальный банк Украины разрешил открывать банковский счет с цифровым паспортом в приложении "Дия".