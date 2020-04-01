НБУ впервые с начала кризиса на фоне коронавируса купил валюту

Национальный банк Украины rp.gov.ua

Сегодня предложение впервые превысило спрос

Национальный банк впервые с начала коронакризиса купил валюту на межбанковском валютном рынке на 64 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Там отметили, что валютный рынок был воодушевлен принятыми Верховной Радой законами, которые должны приблизить Украину к новой программе сотрудничества с МВФ.

“Сегодня предложение валюты со стороны бизнеса превышало спрос, поэтому гривна укреплялась. По итогам торгов котировки сместились в сторону отметки 27,6 грн за доллар США”, - отметили в учреждении.

Таким образом впервые с начала ажиотажа вокруг коронавируса интервенции Нацбанка на валютном рынке были положительными.

“Мы пополнили международные резервы Украины, впрочем, как и всегда, не противодействовали рыночным трендам. Национальный банк остается верным своей Стратегии и не фиксирует курс гривны на определенном уровне. Мы лишь сглаживаем чрезмерные курсовые колебания как в одну, так и в другую сторону”, - добавили в пресс-службе.

Напомним, Национальный банк Украины снизил курс евро на 70 копеек по отношению к гривне. Доллар подешевел на 43 копейки.