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НБУ: Во время карантина зафиксировано незначительное уменьшение наличных денег в обороте

В НБУ уверяют, что банки имеют достаточно наличности, чтобы удовлетворить потребности клиентов

Национальный банк Украины rp.gov.ua

В Национальном банке Украины рассказали, что с момента введения карантина  количество наличных денег в обороте несколько уменьшилось. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на ответ пресс-службы НБУ. 

Согласно сообщению, по результатам первого квартала 2020 года в обороте стало на 0,2% меньше наличных, что составляет около 800 млн гривен. За аналогичный период 2019 года наличных денег стало меньше на 6,2% или 24,7 млрд гривен.

"Отметим, что банки имеют достаточно наличных средств, чтобы удовлетворить потребности клиентов как непосредственно в кассах отделений, так и в банкоматах. Банки постоянно осуществляют подкрепление банкоматов и отделений наличными, чтобы клиенты при необходимости могли снять необходимые им средства", - отметили в НБУ.

Кроме этого, в НБУ подчеркнули, что также ожидают увеличения объемов безналичных расчетов через карантин, однако пока окончательных данных о безналичных операциях от банков нет.

Напомним, в 16 апреля 2020 года Национальный банк Украины введет в обращение новые монеты номиналом 5 и 10 гривен, посвященные Выдубицкому Свято-Михайловскому монастырю.

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