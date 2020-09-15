НБУ внедряет новые правила в пользовании электронными деньгами: Чего ожидать украинцам

Здание Нацбанка Украины Фото - НБУ

На электронном кошельке может храниться до 400 тысяч гривен

Национальный банк Украины с целью увеличить прозрачность и защищенность граждан в пользовании электронными деньгами, ввел новые правила. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

В частности, банки будут проверять личность каждого человека, который будет открывать электронный кошелек для различных операций. Кроме того, переводы с помощью электронных средств должны иметь информацию о плательщике и получателе.

Однако, в пресс-службе пояснили, что идентификация личности не нужна, если операция осуществляется с использованием уже заранее оплаченной карточки, и в случае оплаты товаров с помощью электронного кошелька, который был создан только для проведения этой самой операции.

Так, на электронном кошельке может храниться до 400 тысяч гривен.

Отмечается, что для дополнительной защиты пользователей НБУ обязал другие банки заключать договоры с пользователем об открытии электронного кошелька, невозможности предоставлять кредит из средств, которые получены как за выпущенные электронные деньги.

Новости по теме: Нацбанк не прогнозирует существенных колебаний курса доллара до конца года

Напомним, 10 сентября Совет Национального банка Украины утвердил ключевые показатели денежно-кредитной политики на 2021 год и стратегию на среднесрочную перспективу. Монетарная политика НБУ будет базироваться на перспективном характере решений регулятора, то есть будут настраиваться на приведение инфляции к цели 5% в течение 9-18 месяцев.