НБУ в сентябре снизит учетную ставку с нынешних 6% до 5,5%, - ICU

Национальный банк Украины Радио Свобода

Также в прогнозе снижено расширение дефицита бюджета с 7,5% до 6%

Аналитики ICU прогнозируют, что НБУ в сентябре снизит учетную ставку с нынешних 6% до 5,5% с последующим повышением в 2021 году до 6,5%. Об этом говорится в обзоре инвестиционной группы ICU передає "Інтерфакс-Україна".

Также в документе отмечается, что будет расширение дефицита госбюджета в этом году до 6% ВВП, что ниже по сравнению с запланированным уровнем в 7,5% ВВП.

Инвестгруппа ожидает, что нерезиденты начнут постепенно возвращаться на рынок внутренних облигаций во втором полугодии 2020 года, вместе с тем считает, что основным источником спроса на гривневые облигации будут отечественные банки.

Согласно обзору, аналитики прогнозируют умеренное увеличение соотношения государственного долга к ВВП с 50,6% в 2019 году до 56,9% в текущем с небольшим снижением в следующем до 56,2%.

Также ожидается ослабление гривны в конце 2020 года - до 28-29 грн/1 долл, при этом в 2021 году аналитики не ожидают значительных изменений обменного курса.

Согласно документу, ICU прогнозирует рост безработицы в 2020 году до 10% (с 8,2% в 2019), а в 2021 году - снижение до 9,5%.

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