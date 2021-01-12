НБУ ужесточит требования к необеспеченным потребительским кредитам

Национальный банк Украины Радио Свобода

Повышение вес риска состоится в два этапа: с 1 июля 2021 года, и с 1 января 2022 года

В Национальному банку Украины заявили, что повысит вес риска для необеспеченных потребительских кредитов банков до 150%. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается, повышение состоится в два этапа:

до 125% - с 1 июля 2021 года;

до 150% - с 1 января 2022 года.

"Такое повышение будет способствовать созданию банками надлежащего запаса капитала для покрытия неожиданных потерь от ухудшения качества портфеля потребительских необеспеченных кредитов. Ведь качество этого портфеля очень зависит от изменения макроэкономических условий, а эта особенность может недооцениваться банками во время определения ожидаемых убытков по таким кредитам", - пояснили в НБУ.

В банке добавили, что введение повышенных весов риска увеличит устойчивость банков к потенциальным кризисным явлениям, защитит сектор от накопления системных рисков, что будет способствовать сохранению финансовой стабильности.

"В то же время сегмент потребительского кредитования и в дальнейшем будет оставаться привлекательным для банков, однако их кредитная политика станет более взвешенной", - разъяснили в ведомстве.

В регуляторе напомнили, что текущие веса риска потребительских кредитов на уровне 100% и минимальные требования достаточности регулятивного капитала 10% означают, что на каждые 10 грн кредита банк должен держать 1 грн капитала.

Повышение весов риска до 125% требует от банков, активных в сегменте потребительского кредитования, держать уже 1,25 грн капитала, а повышение веса до 150% потребует от банков держать 1,5 грн капитала.

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Напомним, ранее первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова сообщала, что НБУ в 2021 году планирует снизить ставки по кредитам в страны. По ее словам, процент на депозит по ставке за год должен уменьшиться вдвое.