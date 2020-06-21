НБУ увеличил покупку валюты, поддержав курс гривны к доллару

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В течение недели главный банк Украины пополнил резервы на 110 млн долларов

Национальный банк Украины в течение недели 15-19 июня 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 110,0 млн долларов, не проводив интервенций по продаже валюты. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Таким образом, чистая покупка выросла до 110 млн долларов по сравнению с 40 млн долларов млн долларов неделей ранее.

По данным центробанка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 3 290,6 млн долларов и продал на 2 793,1 млн. долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 497,5 млн долларов.

На межбанковском валютном рынке курс доллара в течение недели колебался в узком диапазоне 26,70-26,80 грн/доллар.

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Ранее в Нацбанке подсчитали, что в 2020 году переводы заробитчан в Украину составят 10 млрд долларов, что на 2 млрд долларов меньше, чем в прошлом году.