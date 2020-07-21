НБУ снизит учетную ставку до 5%, - банкиры

Национальный банк Украины Радио Свобода

Снижение учетной ставки будет небольшим, учитывая низкий уровень инфляции

Правление Национального банка может снизить учетную ставку 23 июля максимум на 1 процентный пункт - до 5% годовых, учитывая небольшое ускорение инфляции в июне до 2,4% с 1,7% по итогам мая. Такой прогноз сделали банкиры, передает "Интерфакс-Украина" .

"Несмотря на небольшое ускорение инфляции до 2,4% в июне, она до сих пор остается ниже целевого диапазона НБУ (4-6%). Это оставляет возможность для дальнейшего смягчения монетарной политики, хотя и гораздо более осторожными темпами, чем в первом полугодии 2020 года", - отметила исполнительный директор Независимой ассоциации банков Елена Коробкова.

По ее словам, быстрое сокращение учетной ставки, например на 2 п.п. за один просмотр, осталось в прошлом, поэтому, по ее оценкам, в июле показатель будет снижаться в пределах 1 п.п. с нынешних 6% годовых.

"Учитывая монетарную политику, которую проводит Национальный банк, можно ожидать дальнейшего незначительного снижения учетной ставки - на 0,5-1 п.п.", - считает CFO Укрэксимбанка Сергей Ермаков.

В свою очередь, начальник аналитического отдела Альфа-Банка Алексей Блинов сообщил, что несмотря на некоторое ускорение, фактическая инфляция в июне (2,4%) была вдвое ниже апрельского прогноза НБУ (4,8%), и целевого диапазона регулятора (4-6%).

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"Сегодня уже стало очевидно, что дезинфляционные эффекты коронакризиса в краткосрочной перспективе однозначно преобладали над инфляционными. По нашим оценкам, в июле-августе инфляция будет поддерживаться стабильной, близкой к июньскому значению. Сложившаяся ситуация оставляет для НБУ возможность снижения учетной ставки, однако уже гораздо меньшими темпами, чем это происходило в последние полгода", - отметил он.

По его словам, инфляционные риски на 12-месячном горизонте также нарастают. В частности, они связаны и с неопределенностью в отношении финансирования большого дефицита государственного бюджета в 2020 году, и с рядом озвученных проинфляционных инициатив, например о повышение минимальной заработной платы сразу на 38% до ее нынешнего уровня.

Он добавил, что одновременно правительство до сих пор не просигнализировало, как намерено стабилизировать дефицит государственных финансов в 2021 году, что также создает существенную неопределенность для монетарной политики.

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"Мы видим возможность снижения учетной ставки на заседании 23 июля до 5-5,5% годовых", - резюмировал Блинов.

По словам эксперта, учитывая резко снизившийся за последний год масштаб процентных ставок в Украине, НБУ уместно было бы пересмотреть минимальный шаг движения учетной ставки с 0,5 п.п. к 0,25 п.п. Это позволит повысить точность калибровки решений монетарной политики.

"В этом контексте наиболее целесообразным мы считаем установление учетной ставки на уровне 5,25% годовых в рамках ближайшего пересмотра. По нашим оценкам, такая ставка будет слегка отрицательной реальной ставке в пределах 1%, что станет первым случаем отрицательной реальной ставки с апреля 2017 года", - добавил он.

Блинов отметил, что в контексте рисков дальнейшего ускорения инфляции снижение учетной ставки в июле вполне может стать последним в этом году.

"Мы ожидаем, что в июле НБУ снизит учетную ставку на 0,5 п.п. - до 5,5% с учетом двух основных факторов. Во-первых, уровень инфляции в июне заметно ниже целевого диапазона, а во-вторых, для подтверждения приверженности НБУ к дальнейшему смягчению монетарной политики после смены его председателя", - сообщил директор департамента стратегии Кредобанка Роман Лепак.

Он отметил, что с точки зрения текущих экономических условий он не видит потенциала для дальнейшего быстрого снижения учетной ставки во втором полугодии.

"Инфляция уже прошла свой годовой минимум в мае и в дальнейшем постепенно будет расти даже при отсутствии заметных девальвационных явлений", - пояснил он.

Лепак добавил, что в случае ослабления гривни до уровня, заложенного в бюджетных макропараметрах (29,5 грн/$1), инфляция может быстро вернуться в границы целевого диапазона НБУ 5% плюс-минус 1 п.п.

По его словам, преобладание задекларированного НБУ нейтрального уровня учетной ставки (7% годовых) над нынешним (6% годовых) также будет препятствовать ее дальнейшему быстрому снижению.

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"Если следовать логике НБУ, которую он демонстрировал в последние несколько лет инфляционного таргетирования, и учитывая уровень инфляции за июнь, можно предположить: НБУ незначительно снизит учетную ставку на 0,5 п.п. - до 5,5% годовых, поскольку о завершении периода активного смягчения монетарной политики было объявлено во время прошлого резкого снижения ставки", - отметил главный экономист "Креди Агриколь Банка" Александр Печерицын.

Как сообщил главный менеджер по макроэкономическому анализу департамента казначейства Райффайзен Банка Аваль Сергей Колодий, базовый прогноз банка относительно динамики учетной ставки строится на сценарии сохранения имеющихся подходов к реализации монетарной политики, в основе которой лежит таргетирование инфляции.

"На сегодня темпы инфляции все еще находятся ниже целевого интервала 5±1%. В то же время стадия быстрого снижения учетной ставки уже завершилась, но определенный запас для ее незначительного изменения еще остался. Поэтому мы ожидаем дальнейшего постепенного снижения учетной ставки до конца года", - добавил он.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский официально представил Кирилла Шевченко на посту главы Национального банка и заявил, что новый глава НБУ является "именно тем профессионалом, которого требует и НБУ, и экономика, и вся Украина".