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НБУ снизил официальный курс доллара на 10 июля

Доллар подешевел на 2 коп., евро подорожал на 9

Национальный банк Украины установил курс гривни относительно иностранных валют. Так, 10 июля доллар составляет 26,93 грн, евро - 30,53 грн. Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

При этом курс российского рубля установлен на уровне 0,378 грн.

Следовательно, по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара уменьшился 1 коп. Евро подорожал 9 коп.

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Напомним, накануне Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 26,95 грн, евро - 30,42 грн.

 

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