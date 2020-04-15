НБУ разрешит банкам открывать счета клиентам дистанционно с помощью видеосвязи

Национальный банк Украины rp.gov.ua

Нововведение может заработать уже с 28 апреля

Национальный банк Украины разработал механизмы дистанционной идентификации и верификации клиентов, что позволит банкам открывать счета для своих клиентов благодаря видеовызовам. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Вскоре для открытия счета в новом банке визит в банковское отделение или личная встреча с агентом банка станет лишним шагом. Мы ожидаем, что на финансовом рынке появятся инновационные продукты и сервисы, которые пригодятся банкам для осуществления верификации их клиентов", - рассказал директор департамента финансового мониторинга Игорь Береза.

Как отмечается, в НБУ предлагают несколько вариантов идентификации клиентов - полноценные и упрощенные модели. Первые предусматривают проведение проверки путем видеосвязи или с помощью системы BankID Нацбанка и электронной подписи. На осуществленные операции после такой верификации не будут накладывать лимиты.

Относительно упрощенных моделей, то их будут применять в случае, если по некоторым причинам нельзя применить видеосвязь, а также на них будут установлены определенные лимиты: общий размер лимита расходных операций с такого счета не может превышать 40 тыс. грн в месяц и 400 тыс. грн в год, а общий остаток по всем счетам клиента не должен превышать 40 тыс. гривен.

К упрощенной верификации принадлежит электронная подпись, сканирование чипа ID-карты или паспорта и некоторые другие.

Типы удаленной идентификации Национальный банк Украины

Напомним, ранее в Национальном банке Украины рассказали, что с момента введения карантина количество наличных денег в обороте несколько уменьшилось.