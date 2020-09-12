НБУ рассказал, какими будут ставки по кредитам и депозитам в будущем

Здание Нацбанка Украины Фото - НБУ

Депозитные ставки будут реагировать на снижение учетной ставки

Процентные ставки по кредитам и депозитам будут снижаться, поскольку они продолжат реагировать на июньское снижение учетной ставки центробанка до 6%, передает Gazeta.ua

"Мы видим, что трансмиссионный механизм по снижению ключевой ставки еще не сработал, и ожидаем дальнейшего снижения процентных ставок по депозитам. Соответствующим образом будут реагировать и ставки по кредитам", — сказал глава Национального банка Кирилл Шевченко.



Шевченко отметил, что в динамике депозитных ставок уже наблюдаются некоторые сдвиги. По его словам, за пол года, по состоянию на 1 июля, средневзвешенная ставка по депозитам бизнеса снизилась более чем на 5 процентных пунктов — почти до 5,3%, а по депозитам домохозяйств — на 3,2 п. п., до 10,5%.



"С начала года ставки кредитования снижены. Средневзвешенная ставка по кредитам для бизнеса, по состоянию на конец августа, составляла 9% годовых. Для физлиц мы не видим стремительного снижения процентных ставок, но все же оно есть", — добавил Шевченко.

Ранее сообщалось, что украинские банки в августе 2020 года снизили процентные ставки по новым депозитам в гривне для населения на три процентных пункта.