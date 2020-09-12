live
Новости » Экономика Читати новину українською

НБУ рассказал, какими будут ставки по кредитам и депозитам в будущем

Здание Нацбанка Украины Фото - НБУ

Депозитные ставки будут реагировать на снижение учетной ставки

Процентные ставки по кредитам и депозитам будут снижаться, поскольку они продолжат реагировать на июньское снижение учетной ставки центробанка до 6%, передает Gazeta.ua

"Мы видим, что трансмиссионный механизм по снижению ключевой ставки еще не сработал, и ожидаем дальнейшего снижения процентных ставок по депозитам. Соответствующим образом будут реагировать и ставки по кредитам", — сказал глава Национального банка Кирилл Шевченко.

Шевченко отметил, что в динамике депозитных ставок уже наблюдаются некоторые сдвиги. По его словам, за пол года, по состоянию на 1 июля, средневзвешенная ставка по депозитам бизнеса снизилась более чем на 5 процентных пунктов — почти до 5,3%, а по депозитам домохозяйств — на 3,2 п. п., до 10,5%.

"С начала года ставки кредитования снижены. Средневзвешенная ставка по кредитам для бизнеса, по состоянию на конец августа, составляла 9% годовых. Для физлиц мы не видим стремительного снижения процентных ставок, но все же оно есть", — добавил Шевченко.

Новости по теме: Депозиты останутся в банковской системе, - Смолий

Ранее сообщалось, что украинские банки в августе 2020 года снизили процентные ставки по новым депозитам в гривне для населения на три процентных пункта.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Украине существуют группы, готовые свергнуть президента и силой захватить власть, – Ренат Кузьмин Зеленский наградил орденами "За заслуги" футболистов Беланова и Зозулю Зеленский призвал Польшу восстановить могилу УПА Глава профсоюза горняков требует вмешательства Шмыгаля и Зеленского в ситуацию с криворожскими шахтерами
Loading...

программы канала ZIK

Европа осудила правый экстремизм в Украине |
Григорий Мамка | Ток-шоу
Анатолий Шарий | Ток-шоу
Геннадий Москаль | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу
Избирательные гонки. История танкера DELFI. Мир на Донбассе | Ток-шоу