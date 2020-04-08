НБУ пока не будет запускать "печатный станок"

Глава НБУ Яков Смолий. Фото: НБУ/Flickr

Финансирование бюджета будет происходить через операции с государственными облигациями

Национальный банк Украины не планирует возвращаться к практике покупки облигаций внутреннего государственного займа. Об этом сообщил председатель учреждения Яков Смолий, передет "Громадське".

"Национальный банк не планирует финансировать бюджет за операции с государственными облигациями (ОВГЗ) на первичном или вторичном рынке. Эффекты от прямого финансирования бюджета в виде развертывания девальваційно-инфляционной спирали хорошо известны тем украинцам, которые помнят 90-е годы.

Следовательно, возвращаться к этой практике нет смысла", - сказал Смолий.

Он также добавил, что Нацбанк продолжит использовать имеющиеся у него инструменты для того, чтобы обеспечить ценовую стабильность, в частности регулировать размер учетной ставки, как он делал и раньше.

Напомним, по состоянию на 1 апреля международные резервы Украины уменьшились до 24,9 млрд долл. США.