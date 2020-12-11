НБУ подсчитал, сколько украинцы потратят на путешествия в следующем году

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Регулятор ожидает восстановления показателя до почти 6 млрд долларов

Национальный банк Украины спрогнозировал сумму расходов украинцев на путешествия в 2021 году, объемы которых в этом году сократились в два раза из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили заместители председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб и Юрий Гелетий во время пресс-брифинга относительно решений по монетарной политике, передает пресс-служба НБУ.

"Из-за коронакризиса в этом году украинцы сократят расходы на путешествия до около 4,5 млрд долларов с около 9 млрд долларов прошлого. В следующем году регулятор ожидает восстановления этого показателя лишь до менее 6 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее временная админколлегия Антимонопольного комитета обязала туристических операторов указывать стоимость туров на своих сайтах в гривнах без так называемого собственного курса валют.

Кроме того, Министерство здравоохранения дало рекомендации туристам, планирующим путешествия во время новогодних праздников в условиях пандемии коронавируса. В частности, гражданам необходимо проверить информацию о ситуации с коронавирусом в той стране, куда они планируют путешествие, и соблюдать правила безопасности. При этом в ведомстве вообще не рекомендуют путешествия.