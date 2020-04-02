НБУ перечислил в бюджет сразу всю прибыль в размере 42,7 млрд грн

Национальный банк Украины rp.gov.ua

В этом году было решено перечислить в государственный бюджет сразу всю сумму прибыли НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) в среду перечислил сразу все запланированные 42,7 млрд грн прибыли за 2019 год в государственный бюджет. Об этом сообщает пресс-служба НБУ на странице в Facebook.

"В этом году по согласованию с Министерством финансов было решено перечислить в государственный бюджет сразу всю сумму прибыли Национального банка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что таким образом регулятор помогает правительству в преодолении эпидемии в стране.

Напомним, Национальный банк Украины установил курс гривны относительно иностранных валют. Так, на 2 апреля доллар составляет 27,75 грн, евро - 30,32 грн.