НБУ перечислил в бюджет сразу всю прибыль в размере 42,7 млрд грн
В этом году было решено перечислить в государственный бюджет сразу всю сумму прибыли НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) в среду перечислил сразу все запланированные 42,7 млрд грн прибыли за 2019 год в государственный бюджет. Об этом сообщает пресс-служба НБУ на странице в Facebook.
"В этом году по согласованию с Министерством финансов было решено перечислить в государственный бюджет сразу всю сумму прибыли Национального банка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что таким образом регулятор помогает правительству в преодолении эпидемии в стране.
Напомним, Национальный банк Украины установил курс гривны относительно иностранных валют. Так, на 2 апреля доллар составляет 27,75 грн, евро - 30,32 грн.