НБУ ослабил гривню на 31 копейку

Когда НБУ говорит, что укрепление гривни это рост доверия к рынку, то он либо врет, либо ошибается из открытых источников

Национальный банк Украины на четверг, 12 марта, ослабил официальный курс гривни на 31 копейку

Национальный банк Украины на четверг, 12 марта, ослабил официальный курс гривни на 31 копейку - до 25,624 гривни за доллар против 25,3135 гривни за доллар в среду. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,0499 грн против 28,7916 грн накануне.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что перезагрузка Кабмина не повлияет на курс Украины.