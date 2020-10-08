НБУ обнародовал этапы внедрения обновленных требований к банкам

Здание Национального банка Украины в Киеве Из открытых источников

План внедрения обновлений рассчитан на 2021-2024 годы

Национальный банк Украины обнародовал этапы внедрения обновленных регуляторных требований к банкам на 2021-2024 годы, которые основываются на международных стандартах регулирование деятельности банков, определенных Базельским комитетом и директивами ЕС. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Указанные требования сфокусированы на обеспечении достаточного уровня капитала и ликвидности, поскольку это является залогом платежеспособности и надежности банка. Чтобы гарантировать сохранность средств вкладчиков и других кредиторов, регулятор должен удостовериться, что все существенные риски, присущие деятельности банка, покрыты капиталом. Именно капитал призван поглощать неожиданные убытки, которым подвергается банк", - рассказала первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

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Как отмечается, в ближайшие четыре года предусмотрено введение таких требований, в частности в 2021 году:

С 1 января 2021 года – введение коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR). Это один из двух коэффициентов ликвидности, разработанных Базельским комитетом.

В IV квартале 2020 – I квартале 2021 года – определение сроков активации буфера консервации капитала и буфера системной важности.

Во второй половине 2021 года запланировано:

повышение веса риска для необеспеченных потребительских кредитов до 150%;

начало имплементации требований по внедрению процессов ICAAP / ILAAP (оценка достаточности внутреннего капитала и внутренней ликвидности) станет итоговым шагом во введении новых стандартов организации системы управления рисками в банках;

Национальный банк будет оценивать эффективность процессов ICAAP/ILAAP в рамках надзорного процесса SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

С 1 января 2022 года Нацбанк будет вводить минимальные требования по покрытию капиталом операционного и рыночного рисков.

С 2024 года предусматривается приведение структуры капитала банков в соответствие с международными стандартами.

В частности, будут введены: трехуровневая структура капитала (основной капитал 1 уровня, дополнительный капитал 1 уровня и капитал 2 уровня), новые требования к составляющим капитала и порядку вычетов из капитала, дополнительные "пруденциальные фильтры", направленные на очистку капитала от составляющих, которые по сути не способны поглощать убытки и не обеспечивают финансовую устойчивость банка, введение коэффициента левериджа, который устанавливает требования к достаточности капитала в зависимости от общего объема активов (без применения коэффициентов рисковзвешивания).

Напомним, недавно Совет Национального банка объявил выговор и выразил недоверие двум заместителям главы Нацбанка - Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу.