НБУ изымает из обращения банкноты до 2003 года выпуска и монету в 25 копеек

Старые банкноты выводятся из обращения Фото из открытых источников

Магазины не будут принимать банкноты до 2003 года выпуска, но их можно отнести в банки

Все банкноты гривни старых образцов, введенные в обращение до 2003 года, и монеты номиналом 25 копеек перестают быть средством платежа с 1 октября. В течение трех лет их можно сдать в банки и в Национальный банк. Соответствующее решение принял Национальный банк Украины.

Следовательно, все магазины, рестораны, сфера быта с 1 октября 2020 года должны прекратить их принимать, а остатки таких монет и банкнот - до 16 октября сдать в кассы банков для зачисления на счета.

По данным НБУ, банкнот к 2003 году в обращении осталось около 1,8% от общего количества. Ими практически не пользуются. В НБУ считают, что украинцы не почувствуют каких-то неудобств.

В то же время граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять монеты номиналом 25 копеек и старые банкноты, введенные в обращение до 2003 года, в течение следующих трех лет:

во всех украинских банках - в течение одного года с даты изъятия их из обращения - до 30 сентября 2021 года включительно;

в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) - в течение трех лет с даты изъятия их из обращения - до 30 сентября 2023 года включительно.

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Кроме того, Национальный банк Украины активизирует вывод из обращения банкнот номиналом 1 и 2 гривни образцов 2003-2007 годов. Это же касается монеты 1 гривна желтого цвета, которая чеканилась до 2018 года. С 1 октября, попадая в банки, эти деньги не будут возвращаться в обращение, а будут изыматься и передаваться в Национальный банк.

В НБУ обосновывают такой шаг экономической целесообразностью. НБУ уже начал чеканить монеты 1, 2, 5 и 10 гривен, которые живут 20-25 лет.

В отличие от устаревших, банкноты и монеты номиналом 25 копеек, банкноты номиналом 1 и 2 гривни, монета 1 гривна желтого цвета, пока останутся действительным платежным средством. Ими можно будет рассчитываться, их не нужно специально менять. В то же время постепенно в обращении их будет становиться все меньше, а их место займут соответствующие "серебристые" монеты номиналом 1 и 2 гривни образца 2018 года выпуска.

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Ранее сообщалось, что в 2019 году Национальный банк Украины утилизировал 702,4 млн штук банкнот на 68,1 млрд гривен, что составляет почти 24% банкнот от общего количества в обращении.