НБУ должен найти равновесное состояние курса валют, выгодное и для экспортеров, и для импортеров, – Суслов

Виктор Суслов из открытых источников

НБУ должен поддерживать макроэкономические показатели, которые были утверждены на 2020 год, считает бывший министр

Национальный банк Украины, поддерживая экономику, должен найти то равновесное состояние курса национальной валюты, которое наиболее выгодно и для экспорта, и для производства, и для импорта, и для бюджета.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил бывший министр экономики Виктор Суслов.

Эксперт прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что курс гривни к доллару должен составлять 30.

"Чем выше курс гривни на сегодня, тем хуже для украинского экспорта, и понижение курса - это требования экспортеров. Экспортеры хотели бы и 30, и 35. Это вполне понятно, потому что валютную выручку в валюте они могли бы переводить по более для себя выгодному курсу в гривни. Но вообще вопрос о том, каким должен быть курс, это в данном случае не относится к компетенции президента Украины. По Конституции, президент не может определять курс, не может его диктовать и не должен говорить о том, каким он должен быть, потому что вопрос регулирования валютного курса - это, конечно, вопрос Национального банка. И НБУ, поддерживая экономику, должен найти то равновесное состояние, которое наиболее выгодно и для экспорта, и для производства, и для импорта, и для бюджета", – подчеркнул Виктор Суслов.

Бывший министр добавил, что во время девальвации национальной валюты растут цены. Кроме того, возникает вопрос относительно наполнения бюджета, поскольку значительную часть бюджета составляют налоги на импорт, а во время девальвации гривни эти налоги увеличиваются.

"Я считаю, что Национальный банк, безусловно, должен поддерживать политику правительства и те макроэкономические показатели, которые были утверждены на этот год. Если, скажем, по гривне был объявлен показатель 29 с половиной, то НБУ должен стремиться к такому показателю, потому что все бизнес-планы всего бизнеса по экспорту, по импорту составлялись, исходя из официального прогноза валютного курса", – отметил Виктор Суслов.

Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке. По его словам, он сделал это, поскольку в течение длительного времени на Национальный банк осуществляется систематическое политическое давление.

На следующий день постановление под номером №3772 было внесено в Верховную Раду. После чего комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики его поддержал.

А 3 июля во время заседания ВРУ Яков Смолий заявил, что его заявление об отставке является протестом против политического давления на НБУ. В тот же день Рада уволила его с должности председателя Национального банка.