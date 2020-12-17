Назначение министров, защита детей и изменения в Уголовный кодекс: Что будет рассматривать ВРУ 17 декабря

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Также в повестку дня внесены законопроекты о деятельности третейских судов

На заседании в четверг, 17 декабря, Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", № 3890. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Согласно сообщению, запланировано рассмотреть проекты постановлений о назначении министра аграрной политики и продовольствия Украины, вице-премьер-министра Украины – министра энергетики Украины, министра образования и науки Украины.

Кроме этого, во втором чтении запланированы к рассмотрению проекты законов:

"О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость с операций по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции", № 3656;

"О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями", № 3760;

"О внесении изменений в некоторые законы Украины о создании военно-гражданских администраций", № 3913;

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно единой правовой судьбы земельного участка и размещенного на нем объекта недвижимости)", №0850;

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме", №3623.

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Как отмечается, в первом чтении, в частности, будут рассматривать законопроекты:

"О внесении изменений в Закон Украины "О местных государственных администрациях" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно реформирования территориальной организации исполнительной власти в Украине", №4298;

"О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины в части обеспечения реализации функций прокуратуры", № 3009а, 3009а-1, 3009а-2;

"О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов от организации и проведения азартных игр", №2713, 2713-1, 2713-2, 2713-3, 2713-д;

"О государственном экологическом контроле", №3091 и 3091-1;

"О внесении изменений в Закон Украины "О дорожном движении" относительно создания надлежащих условий для реализации права граждан на допуск к сдаче экзамена, управления транспортными средствами и повышение уровня подготовки водителей", № 2201;

"О внесении изменений в Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности" относительно Генеральной схемы планирования территории Украины", № 3337;

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о признании депортированными граждан Украины, которые в 1944-1951 годах были принудительно переселены с территории Польской Народной Республики", № 2038;

"О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за нарушение порядка удаления зеленых насаждений", №3805.

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Также ряд законопроектов, запланированных к рассмотрению на четверг, направлены на защиту прав детей.

Парламент планирует включить в повестку дня и принять решение относительно проекта Закона "О внесении изменений в Закон Украины "Об общественном телевидении и радиовещании Украины" относительно устранения коллизии в вопросе назначения и увольнения членов Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины депутатскими фракциями и группами", № 4413 и 4413-1.

Кроме того, нардепы планируют в первом чтении рассмотреть три законопроекта, которые касаются деятельности третейских судов.

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Напомним, Верховная Рада на заседании 16 декабря поддержала отставку министра по делам ветеранов Сергея Бессараба.