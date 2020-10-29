Назначение Арестовича в ТКГ – это фактор замораживания конфликта, – политолог Лазарев

Александр Лазарев Фото из открытых источников

Назначением Арестовича занимались в ОП, убежден эксперт

Назначение Алексея Арестовича в ТКГ делается для того, чтобы затормозить, заморозить процесс мирного урегулирования на Донбассе и не идти по пути Минских соглашений.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политолог Александр Лазарев.

Комментируя назначение Алексея Арестовича в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу, Лазарев отметил, что такие подходы власти являются парадоксальными и говорят о том, что Зеленский и его команда даже примерно не понимают, как должны функционировать эти институты и какие личности должны туда входить.

Кроме этого Лазарев считает, что назначением Арестовича занимался Офис президента и что это "его креатура".

"Даже некоторые депутаты из " Слуги народа " говорят, что это все таки он проводил согласование назначения Арестовича. Но как по мне, вводить такого человека, который признавался о представлении ложной информации об АТО, глупо. Не вводите его туда! Потому что это фактор замораживания конфликта. Никаких переговоров не будет, когда там находятся такие люди. Но я прекрасно понимаю, что это делается для того, чтобы затормозить, заморозить процесс мирного урегулирования и не идти по пути Минских соглашений. Это чистая заморозка", - заявил политолог.

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Вместе с тем он добавил, что различные "планы действий" Арестовича не имеют никакого значения, ведь есть соответствующие договоренности, в которых все пошагово прописано.

"Если эти договоренности выполнять, то мир наступит в течение нескольких дней", – акцентировал Александр Лазарев.

Как сообщали, советником по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу было назначено военного обозревателя и блогера Алексея Арестовича.

Соответствующее решение принял глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Алексей Арестович.