Наш бюджет на 85% – это то, что сокращать нельзя, – Даниил Гетманцев

Данил Гетманцев. Фото из открытых источников

Нардеп объяснил, по какому принципу сокращали расходы бюджета

Государственный бюджет Украины на 85% состоит из защищенных статей, то есть тех расходов, сокращать которые нельзя.

Об этом в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат (фракция "Слуга народа"), председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Народный депутат прокомментировал изменения в государственном бюджете и объяснил, по какому принципу сокращали расходы по разным статьям.

"К сожалению, наш бюджет на 85% - это защищенные статьи. Это зарплаты, это "оборонка", это то, что сокращать нельзя", – отметил Даниил Гетманцев и добавил, что было сокращено зарплаты государственным служащим, и этот шаг был воспринят в государственной службе весьма неоднозначно.

"Относительно музеев - это как раз капитальные затраты, которые мы сокращали... У меня было общение по этому поводу и с первым заместителем министра финансов, и с премьер-министром относительно того, что все музеи, которые запланированы к постройке - неважно, это музей Майдана или это музей науки, или какой-либо еще музей - стройка должна быть остановлена и эти затраты не должны выделяться в период карантина, в период дествия вируса. Как вы знаете, со 100 млн на музей Майдана было сокращено до 30-ти. Хотя мы предлагали сократить полностью, обнулить эту сумму. Некоторые капитальные затраты, тем не менее, были оставлены. Например, речь идет о 30 млрд, которые выделены в Дорожном фонде Автодору. Почему? Потому что те программы, те контракты, которые заключены уже Автодором, они профинансированы предоплатой. И если мы с вами сейчас не доведем это строительство до конца, то предоплата в размере 20-30% просто пропадет и мы с вами просто потеряем эти государственные деньги", – заявил Даниил Гетманцев.

Он подчеркнул, что статьи, которые касаются обороны, не трогали, а расходы на медицину, наоборот, увеличили.

Как сообщалось, 30 марта на внеочередном заседании Верховной Рады парламентарии не поддержали предложенные Кабинетом министров изменения в государственный бюджет.

Законопроект №3279 о внесении изменений в ЗУ "О Государственном бюджете на 2020 год" предусматривал уменьшение доходов с 1095,58 миллиардов гривен до 972,635 миллиардов.

Кроме этого, правительство предлагало сократить заработные платы чиновников, которые превышают 10 минимальных зарплат граждан. Также в новом бюджете предусматривался фонд борьбы с коронавирусом в размере более 97 миллиардов гривен на зарплаты медикам, закупку оборудования, лекарств, средств индивидуальной защиты.