Нас банально "кинули", – Александр Дубинский о траншах МВФ

Александр Дубинский Фото из открытых источников

Нардеп предостерег, что отсутствие денег сейчас влияет на смертность украинцев, потому что больницы не профинансированы

Международный валютный фонд обещал предоставить Украине в 2020 году 10 миллиардов долларов. Но поступило лишь 2 млрд долл., то есть страну банально "кинули".

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Дубинский.

Парламентарий констатировал, что сейчас у Украины нет денег, и они ниоткуда не появятся, а МВФ не даст нужного объема кредитов.

"И МВФ нам не даст такого объема кредитов для того, чтобы они появились. Если вы вспомните, на этот год нам обещали сколько? 10 миллиардов долларов, под которые мы уже согласились и продать землю, и пустить иностранцев в наблюдательные советы, приватизировать "Укроборонпром" и так далее, и тому подобное; сдать порты в концессию, отдать все стратегические отрасли экономики... Получили целых 2 (млрд долл. - Ред.), то есть нас банально "кинули", если выражаться таким уличным сленгом. Тут нас "кинули" как бы на экономические интересы, которые являются большой проблемой для будущего украинцев и наших поколений, которые появятся в этой стране, но вот сегодня они влияют на смертность. Вот то "кидалово", о котором мы говорим сейчас, будет влиять на конкретную смертность людей, которые будут терять свои жизни из-за того, что не профинансированы больницы, не закуплены кислородные концентраторы, в бюджете нет денег, чтобы обеспечить точки доступа к кислороду", – отметил Александр Дубинский.

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Напомним, 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой и заверил, что Украина выполнила все условия для пересмотра программы с Международным валютным фондом.

Кристалина Георгиева позже заявила, что для пересмотра программы сотрудничества фонда с Украиной необходимо "полное согласование действий".