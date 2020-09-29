Нарушено материальное право и процедура принятия: КСУ должен признать закон о рынке земли неконституционным, – Нимченко

Василий Нимченко "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Конституционный суд, который должен действовать исходя из предписаний Конституции, обязан удовлетворить требования "Оппозиционной платформы - За жизнь" и признать неконституционным закон о рынке земли, исходя из двух мотивов: первый – нарушено материальное право, и второе – нарушена процедура принятия закона.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Василий Нимченко.

Народный депутат напомнил, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" обжаловала закон о рынке земли и намерена довести этот вопрос до конца и добиться "положительных результатов".

"Мы уверены, что он является неконституционным, мы уверены, что Конституционный суд, который должен действовать исходя из предписаний Конституции, обязан удовлетворить наши требования и признать неконституционным закон о рынке земли, исходя из двух мотивов: первый – нарушено материальное право, и второе – нарушена процедура. А Конституция четко указывает, что нарушение процедуры принятия закона, что существенно повлияет на его смысл и цель, является ничем иным как основанием для признания его неконституционным", – подчеркнул народный депутат.

Нимченко убежден, что Конституционный суд вынесет решение в пользу "Оппозиционной платформы – За жизнь". В то же время он добавил, что КСУ – это еще не последняя инстанция.

"И вы будете свидетелями, какие тут будут баталии идти. Но кому непонятно, что землю купили за 10 миллиардов обещанных кредитов МВФ?!"- акцентировал политик.

Напомним, народные депутаты приняли закон о продаже земли - проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения № 2178-10 поддержали 259 парламентариев, голосование состоялось 31 марта в 00:42.

Но в Верховной Раде сразу же заблокировали подписание документа, зарегистрировав постановления об отмене результатов голосования.

Впоследствии, на внеочередном заседании 13 апреля народные депутаты разблокировали подписание законопроекта о рынке земли. Парламент рассмотрел и отклонил 13 постановлений об отмене соответствующего закона.

28 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли.