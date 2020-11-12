Народный депутат: Высокие зарплаты в ГБР и НАБУ - не более, чем неэффективное использование бюджетных средств в кризис

Григорий Мамка Фото из открытых источников

На заработные платы сотрудникам ГБР и НАБУ тратятся баснословные государственные средства. Тогда как их эффективность под большим вопросом. Об этом заявляет народный депутат Украины (ОПЗЖ), заместитель председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Григорий Мамка.

"Внимание общества справедливо привлекают заработные платы народных депутатов. Тогда как эффективность работы нардепа довольно просто проанализировать и оценить по количеству и качеству представленных законодательных инициатив, присутствию и голосованию на пленарных заседаниях Верховной Рады, участию в работе профильных комитетов и Рабочих групп, специальных и следственных комиссий ВРУ. Плюс надбавки за ученые степени и почетные звания. А также - значительная система штрафов за отсутствие на пленарных заседаниях. Итак, имеем сложившуюся за последние годы прозрачную систему начисления заработных плат для народных депутатов, работа которых постоянно находится под журналистским и общественным контролем, - замечает Григорий Мамка. - Но общество неоправданно редко интересуется зарплатами для сотрудников тех самых антикоррупционных органов, которые так часто любят пиарить свою деятельность".

Заместитель Председателя Комитет по правоохранительной деятельности подчеркивает, что учитывая официальные данные отчетов о выполнении бюджетных программ - цифры там существенные. Как минимум, они заслуживают общественного внимания. Так на 2019, среднемесячная заработная плата одного работника ГБР составила - 42.4 тыс грн. На 2020 указанные расходы предусмотрены в ГБР на одного сотрудника рядового и начальствующего состава - 58,4 тыс грн, государственного служащего - 52,8 тыс грн.

Что касается НАБУ, то цифры еще более впечатляют. Размеры только должностных окладов на 2020 год в НАБУ составляют:

- директор НАБУ - 200 тыс грн

- первый заместитель и заместитель директора НАБУ - 100 тыс грн

- руководитель управления - 75, 6 тыс грн

- директор территориального управления - 63 тыс грн

- обычный детектив НАБУ - 47,7 тыс грн.

Но это только оклады. А есть еще и надбавки. В частности,

- за выслугу лет: до 5 лет - 15%, более 5 лет - 20%, более 10 лет - 30%, более 15 лет - 40%

- за научную степень - до 20%.

- за работу, которая предусматривает доступ к государственной тайне - до 10%.

Также, как и у всех госслужащих - существует доплата за ранг государственной службы.

Как резюмирует нардеп Григорий Мамка: "Совершенно очевидно, что при таких значительных заработных платах обществу и журналистам следует поинтересоваться, а эффективной ли для государства является работа этих антикоррупционных органов. Ведь их эффективность определяется соотношением бюджетных расходов государства и степени достижения внешних целей антикоррупционной деятельности. Среди этих целей: максимальный состояние защищенности прав и свобод граждан от противоправных посягательств коррупционеров, борьба с коррупцией, возмещение в госбюджет средств, полученных коррупционным путем. Поэтому, такие высокие зарплатные затраты на антикоррупционные органы, которые не могут который год доказать обществу свою эффективность - не более, чем неэффективное использование бюджетных средств в кризис".